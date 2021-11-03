Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания

Лидер партии ЛДПР, депутат Государственной думы России Владимир Жириновский предложил ввести в российских школах уроки полового воспитания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, детям нужна хотя бы одна лекция этого предмета в неделю, чтобы узнать об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.

«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний», — утверждает Жириновский.

Он подчеркнул, что Россия – это единственная европейская страна, в которой в школах нет уроков семейной психологии и полового просвещения.

Ранее Жириновский предложил ввести уголовное наказание для граждан, выступающих против вакцинации от коронавируса. Он также призвал усилить режим самоизоляции.