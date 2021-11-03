Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Росстат отчитался о годовой инфляции в октябре в России 19:19
Багаж фигуристов из России вовремя не доставили в Москву после этапа Гран-при... 19:12
Минобороны Латвии подарит Украине нелетающий чехословацкий самолет 19:05
Названы предварительные версии крушения Ан-12 под Иркутском 18:59
Бывший глава Google оценил метавселенную Цукерберга фразой «ждал этого... 18:57
Очевидец рассказал об обстоятельствах крушения Ан-12 в Иркутской области 18:49
Колосков о бразильцах из «Зенита»: в Европе они никто 18:48
IKEA впервые за два года повысит цены 18:46
ГИБДД призвала родителей следить за детьми 18:43
Елена Ханга вспомнила, как сексолог Полеев говорил на темы, за которые другие... 18:41

Жириновский предложил ввести в школах уроки полового воспитания

close
100%
Дмитрий Голубович/Global Look Press

Лидер партии ЛДПР, депутат Государственной думы России Владимир Жириновский предложил ввести в российских школах уроки полового воспитания. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, детям нужна хотя бы одна лекция этого предмета в неделю, чтобы узнать об устройстве человеческого тела, опасности вирусов и ранней беременности.

«Должна быть создана ассоциация сексологов страны, должны обсуждать все эти темы с детьми, какую-то популярную брошюру выпустить наконец. Каждый раз министры говорят: нет у нас учителей. Ну подготовьте, есть же педвузы. Нужны уроки по половому воспитанию. Если они появятся в школьной программе, будет меньше незапланированных беременностей и венерических заболеваний», — утверждает Жириновский.

Он подчеркнул, что Россия – это единственная европейская страна, в которой в школах нет уроков семейной психологии и полового просвещения.

Ранее Жириновский предложил ввести уголовное наказание для граждан, выступающих против вакцинации от коронавируса. Он также призвал усилить режим самоизоляции.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть