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Британку атаковали в сети из-за ее ника после выхода «Игры в кальмара»

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@SquidGaming/Twitter

Лидия Эллери из Англии пожаловалась, что после выхода сериала «Игра в кальмара» ее жизнь перевернулась с ног на голову, пишет издание Daily Mail. Всему виной ник британки, который она придумала для своих соцсетей 11 лет назад.

По словам блогерши, в 2010 году она зарегистрировалась в соцсетях и выбрала себе ник Squid Game. За 11 лет Лидия набрала приличную аудиторию. Например, на ее Twitch-канал подписаны более 42 тысяч людей, и это не считая профиля в Instagram.

Как рассказала Лидя, она кропотливо выстраивала свой бренд, но все рухнуло, когда вышел сериал «Игра в кальмара», который в английской версии называется Sqiud Game — точно так же, как и ник Эллери.

После премьеры девушке начали писать тысячи людей, причем их сообщения не несут в себе какого-либо смысла. Кто-то просто обвиняет Лидию в плагиате, другие засоряют ее соцсети спамом.

«Я чувствую себя подавленной из-за этой ситуации, мне уже все надоело», — призналась Эллери.

Кроме того, Лидия жалуется на другую проблему. Раньше по запросу «squid» поисковые системы выдавали ссылки на ее страницы, теперь же показывают информацию о сериале — таким образом блогерша теряет потенциальную аудиторию.

Пока британка не знает, как решить проблему, но, по словам Лидии, у нее есть два варианта. Первый — подождать, пока ажиотаж вокруг сериала спадет, второй — придумать новый ник.

Ранее школьник из Австралии оказался в больнице из-за «Игры в кальмара». Он хотел повторить одно из заданий, показанных в сериале, но получил ожоги.

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