Лебедев ответил на претензию главы Кузбасса к плакату с горящим кинозалом

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что плакат с горящим кинозалом был сделан за год до трагедии в «Зимней вишне». Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

В заявлении Лебедев подчеркнул, что не согласен с высказыванием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и не должен извиняться. Дизайнер подчеркнул, что его студия постоянно делает плакаты к различным праздникам, а после публикует их в открытом доступе на сайте.

Плакат с горящим кинотеатром был сделан и опубликован в 2017 году как ироничный ответ на негативную реакцию общественности на фильм «Матильда». Это произошло за год до трагедии в «Кемерово», утверждает Лебедев.

«В 2018 году в Кемерово произошла ужасная трагедия, невозможно описать горе и страдание людей. И, естественно, сейчас, когда кемеровчане видят этот плакат, они не могут понять, что этот плакат был сделан за год до трагедии. Дорогие кемеровчане, я очень сопереживаю вашей трагедии, это ужасно, но совершенно никакого отношения наш плакат... не имеет отношения к вашей трагедии. Прошу команду губернатора Кузбасса стереть новость и не разжигать вражду и ненависть», — заявил Лебедев.

Ранее Цивилев возмутился одной из открыток, которые «Студия Артемия Лебедева» выпустила к Хэллоуину и призвал авторов принести извинения кузбассовцам.