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Американец сделал на лице татуировку с логотипом Rolls-Royce

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Khent Amentiu/dailystar.co.uk

Кхент Аментиу из США сделал на своем лице татуировку с логотипом Rolls-Royce, пишет Daily Star. По словам мужчины, он хотел показать людям, как любит машины этой марки.

Как рассказал американец, первый раз он увидел автомобиль Rolls-Royce в семь лет и еще тогда понял — это машина его мечты. Однако высокая стоимость транспортного средства пока не позволяет Кхенту стать обладателем заветных ключей.

«У меня были автомобили, но Rolls-Royce ко мне не попал», — рассказал мужчина.

Чтобы подчеркнуть любовь к марке, Аментиу решился на важный для себя шаг — сделать тату с логотипом Rolls-Royce на своем лице. По словам Кхента, теперь люди критикуют его из-за внешности, но ему все равно на чужое мнение.

Татуировка с логотипом уже не первая для американца. У него есть и другие рисунки, сделанные на лбу и голове, кроме того, веки Кхента «залиты» черной краской.

Ранее жительница США набила себе первую татуировку в 82 года, удивив родных. Теперь на руке пенсионерки красуется скрипичный ключ, показывающий ее любовь к музыке.

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