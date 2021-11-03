Губернатор Иркутской области подтвердил гибель всех, кто находился на борту Ан-12

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что погибли все, кто находился на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение под Иркутском. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы видим только одно, что, к сожалению, все погибли. Фрагменты тел имеются. По некоторым данным, от пяти до семи человек. По полетным спискам сейчас уточняется», — рассказал губернатор.

По данным агентства «БелТА» со ссылкой на авиакомпанию «Гродно», в экипаж, предположительно, входили граждане России, Белоруссии и Украины. Авиаперевозчик также подтвердил, что воздушное судно принадлежит ему.

В Росавиации сообщили, что Ан-12 доставлял продукты на Чукотку.

Самолет, следовавший из Якутска в Иркутск, пропал с радаров в 19.45 по местному времени (14.45 мск), заходя на второй круг. В дальнейшем стало известно, что он потерпел крушение в районе села Пивовариха и загорелся.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что жертвами крушения самолета Ан-12 в Иркутской области стали семь человек. На борту воздушного судна находились только члены экипажа.