В Крыму опровергли сообщения об отмене QR-кодов при заселении в отели

В Крыму продолжат действовать правила о предъявлении QR-кодов и ПЦР-тестов при заселении в отели. Об этом заявила крымский вице-премьер Елена Романовская, сообщает Крыминформ

Она уточнила, что в рамках изменений было отменено правило о посещении государственных учреждений с QR-кодом или сертификатом о вакцинации. Без таких данных граждане ранее не могли заходить в МФЦ или ЗАГС. При этом, в МФЦ они ходили, в том числе, чтобы получить QR-код.

Ранее правительство Крыма объявилоо намерении разработать систему QR-кодов для людей, которым в соответствии с заключением медиков нельзя прививаться против COVID-19. Как отметил глава региона, должно возрасти число медработников и медсотрудников, которые вакцинируют людей.

Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что она и ее заместители выехали в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой для оказания методической помощи.