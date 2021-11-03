«Уралмашзавод» отстранил от работы более 200 непривитых сотрудников

Руководство машиностроительного предприятия «Уралмашзавод» отстранило от работы сотрудников, не привитых от COVID-19 и не перенесших инфекцию. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на приказ первого заместителя гендиректора завода Алексея Кожемяко.

«В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Свердловской области приказываю отстранить с 02.11.21 от работы работников, не имеющих ни одной прививки против новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

По данным издания, от работы отстранены более 200 человек. При этом за ними сохраняется зарплата в две трети оклада. На предприятии это решение назвали «вынужденной мерой» из-за ухудшения эпидситуации.

«Уралмашзавод выполняет заказы государственного значения. От поставок оборудования в указанный срок во многом зависит работоспособность предприятий-партнеров», — подчеркнули там.

Ранее в Роструде сообщили, что работодатель может отстранить от работы без сохранения зарплаты сотрудников, которые отказались от вакцинации без уважительной причины.