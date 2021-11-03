МВД Белоруссии признало экстремистским формированием интернет-ресурсы «Белсата»

Министерство внутренних дел Белоруссии признало экстремистскими формированиями интернет-ресурсы польского телеканала «Белсат». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Решением министерства внутренних дел признана экстремистским формированием <…> группа граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «Белсат», — говорится в сообщении.

Отмечается, что деятельность этой платформы на территории Белоруссии запрещена.

В конце октября МВД Белоруссии признало экстремистскими формированиями интернет-ресурсы NЕХТА, NEXTA-live и LUXTA и запретило их деятельность.

В ведомстве указали, что подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий (в том числе обыска) и дачи правовой оценки каждому подписчику.

В прошлом году суд Центрального района Минска признал материалы Telegram-канала NЕХТА, освещающего протесты в Белоруссии, экстремистскими. Белорусское МВД возбудило дело в отношении создателя канала NЕХТА Степана Путило по статье «Организация массовых беспорядков», затем Путило покинул команду проекта. Впоследствии объявил об уходе из проекта главный редактор канала Роман Протасевич, которого в мае этого года задержали в аэропорту Минска.