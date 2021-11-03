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В ВОЗ сообщили о росте числа умерших из-за коронавируса в мире

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Илья Питалев/РИА «Новости»

За минувшую неделю свыше 3 млн человек заразились коронавирусом в мире, более 50 тыс. умерли, следует из эпидемического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ подчеркнули, что за неделю число смертей выросло на 8%.

«За неделю с 25 по 31 октября число новых случаев [заражения] в мире несколько выросло (на 3%) по сравнению с предшествующей неделей», — указано в сообщении.

Почти 60% новых заражений приходится на Европу — там зарегистрировали 6% прироста заболеваемости. На американском континенте рост составил 3%, в Западно-Тихоокеанском регионе — 2%. Вместе с тем организация зафиксировала снижение заражений на 12% в Восточном Средиземноморье и на 9% в Африке.

Наибольший рост смертности отмечен в Юго-Восточной Азии. Летальные исходы в этом регионе увеличились на 50%. Также на 12% увеличилась смертность от коронавирусной инфекции в Европе и на 10% в Западно-Тихоокеанском регионе. В остальных регионах зафиксировано снижение смертности.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число заболевших COVID-19 и количество смертей от коронавируса начали расти впервые за два месяца.

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