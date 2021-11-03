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На вечеринке в стиле «Игры в кальмара» в Панаме погибли 8 человек

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

На тематической вечеринке в стиле нашумевшего сериала «Игра в кальмара» во время празднования Halloween в Панаме погибли восемь человек. Об этом сообщает TN News.

Трагедия произошла районе Санта-Ана 29 октября утром. На вечеринку пришли гости с огнестрельным оружием, имевшие ранее судимости.

«Две местные банды устроили перестрелку на вечеринке. В результате ЧП восемь человек погибли, еще семь получили ранения», — поделился подробностями прокурор Рафаэль Балойес.

Ранее сообщалось, что врачи в Великобритании бьют тревогу из-за травм детей, полученных в результате попыток повторить задания из популярного сериала «Игра в кальмара».

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