Япония наградила шестерых россиян орденами Восходящего солнца

Шестеро граждан России наградили японскими орденами Восходящего солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства Японии.

Ордены третьей степени были вручены гендиректору Российского совета по международным делам Андрею Кортунову, ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову, художественному руководителю Александринского театра Валерию Фокину, вице-президенту РАН Валентину Сергиенко и президенту Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Геннадию Лазареву.

Помимо этого, ордена четвертой степени был удостоен бывший проректор Сахалинского государственного университета Виктор Корсунов.

В общей сложности награды были присуждены 4036 гражданам Японии и иностранцам. Среди них дочь бывшего президента США Джона Кеннеди, экс-посол США в Японии Кэролайн Кеннеди и австралийская актриса Оливия Ньютон-Джон.

Орден Восходящего солнца — это старейший государственный орден Японии, учрежденный в 1875 году. Он имеет восемь степеней. Со второй половины XX века он вручался десяткам граждан СССР и России. Среди них деятели науки и искусства, востоковеды и исследователи Японии.