Омбудсмен Украины потребовала удалить с сайта «Миротворец» данные о детях

Омбудсмен Украины Людмила Денисова сообщила в своем Telegram-канале о том, что обратила в правоохранительные органы и СБУ с требованием убрать из списков сайта «Миротворец» данные о детях.

«Обратилась в Национальную полицию Украины и Службу безопасности Украины с требованием принять меры по изъятию из списков сайта «Миротворец» информации о малолетних и несовершеннолетних детях с целью недопущения нарушения их прав и втягивания в вооруженный конфликт», — написала она.

Ранее 12-летняя писательница из Луганска Фаина Савенкова, занесенная в базу украинского сайта «Миротворец», попросила президента Украины Владимира Зеленского закрыть портал, аккумулирующий личные данные людей, которых авторы называют сепаратистами или «агентами Кремля».

Она также записала видеообращение, адресованное членам Совета Безопасности ООН. В нем девочка призвала организацию не забывать, что дети Донбасса имеют право на детство и мирную жизнь. Во Всемирной организации в ответ на вопрос о внесении Савенковой в базу «Миротворца» призвали не использовать детей в политических целях.