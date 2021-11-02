Один из организаторов «Русского марша» задержан в Москве

В Москве сотрудники спецподразделения полиции задержали организатора шествия «Русский марш» Никиту Зайцева. Об этом сам задержанный заявил РИА «Новости».

Зайцев рассказал, что его задержали якобы за неповиновение полиции. За это ему может грозить как штраф, так и арест.

«Меня задержали сотрудники 2-го специального полка МВД, вменяют нарушение статьи 19.3 КоАП РФ за якобы отказ предоставить полицейским паспорт. Скорее всего, завтра пройдет суд», — сказал он.

Как сообщает ТАСС, Зайцев полагает, что его задержание может быть связано с предстоящим «Русским маршем». Он также отметил, что полицейские по отношению к нему вели себя «вполне корректно».

С 2009 года «Русские марши» проходят в Москве 4 ноября, в День народного единства. Зайцев был организатором «марша» в 2019 году — это было последнее санкционированное поведение мероприятия. В прошлом году столичная мэрия отклонила заявки на «Русский марш» на фоне ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.