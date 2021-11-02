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BMJ: третья фаза испытаний вакцины Pfizer была сфабрикована

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Global Look Press

Британский научный журнал BMJ пишет о частичной фальсификации результатов третье фазы испытаний вакцины против коронавируса Pfizer.

Журнал ссылается на рассказ бывшей сотрудницы компании Ventavia Research Group Брук Дженсон, проводившей испытания вакцины. Она предоставила журналистам документы, подтверждающие ошибки в управлении лабораторией, испытывавшей препарат, нарушения, касающиеся безопасности участников исследования, проблемы с вводом данных о тяжелых побочных эффектах, нехватку персонала, ненадлежащее наблюдение за пациентами.

По словам Дженсон, фальсификации данных с целью достижения нужного результата открыто обсуждались на внутренних совещаниях компании.

Специалист сообщила о нарушениях в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения США. В тот же день ее уволили, а регулятор вскоре зарегистрировал вакцину.

Ранее в Южной Корее через полтора месяца после после вакцинации от коронавируса умер подросток.

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