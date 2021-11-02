Зараженный COVID-19 мужчина умер на борту летевшего из Турции самолета

На борту самолета на рейсе Стамбул-Гамбург умер 51-летний пассажир, инфицированный коронавирусом. Об этом пишет газета Hamburger Abendblatt.

По данным издания, инцидент произошел на прошлой неделе. По прилете в Гамбург мужчину уже нашли мертвым.

Сообщается, что этот человек летел один, он сидел у окна. Возможно, во время полета у него были закрыты глаза, поэтому его смерть не была своевременно замечена.

Сейчас полиция выясняет, как больной мужчина попал на борт. Вылетая из Турции, он обязан был предъявить отрицательный ПЦР-тест, свидетельство о выздоровлении или сертификат о вакцинации.

По данным СМИ, самолет, на котором летел умерший пассажир, принадлежал турецкой авиакомпании Pegasus Airlines. Перевозчик отказался давать дальнейшие комментарии по этому делу.

Также сообщалось, что несколько больных с COVID-19 приземлились в Гамбурге.

Ранее в Южной Корее подросток умер после вакцинации от коронавируса.