Стало известно, куда россияне чаще всего путешествовали в октябре

В октябре самыми популярными городами для путешествий среди россиян оказались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, из зарубежных направлений в топе оказались Армения, Турция и Киргизия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в OneTwoTrip.

Чаще всего в октябре россияне летали в Москву (30,3% от общего числа городов, доля сократилась на 9% в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году), Санкт-Петербург (10,7%, спрос не изменился) и Сочи (6,4%), востребованность которого выросла в три раза.

На четвертой строке — Махачкала (3,5%, доля возросла на 35%), на пятой — Краснодар (3,4%, снижение на 19%), на шестой — Минеральные Воды (2,8%, показатель увеличился на 22%). Седьмое место заняла Уфа (2,5%, рост на 19%), восьмое — Калининград (2,4%, доля стала больше на 60%), в прошлом году эти города не входили в топ-10. Завершают рейтинг популярных авианаправлений Екатеринбург (2,3%, снижение на 15%) и Казань (2,1%, на 19% меньше).

«Популярные направления октября ярко свидетельствуют о том, что этот месяц для многих россиян ― последний в году, когда они могут отдохнуть на море или отправиться на курорты, в санатории. Именно поэтому мы видим рост по таким направлениям, как Сочи и Минеральные Воды. Кроме того, октябрь ― отличный месяц для активного туризма: это доказывает популярность Махачкалы и Калининграда. В обоих регионах множество уникальных мест, которые стоит исследовать в низкий сезон, когда туристов уже не так много», — сообщила PR-директор сервиса Елена Шелехова.

Доля заграничных поездок в октябре составила 6% от общего числа бронирований. Чаще всего туристы летали в Армению (24,4%), Турцию (19,7%) и Киргизию (9,9%). Четвертое место у Узбекистана (5,8%), пятое — у Азербайджана (5,7%). Далее следуют Таджикистан (5%), Молдавия (4,5%), Беларусь (3,5%), Греция (2,2%) и Кипр (1,9%).

Для путешествий на поезде в октябре россияне чаще выбирали Москву (25,6%, доля снизилась на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), Санкт-Петербург (10,8%, спад на 3%) и Краснодар (2,7%, доля не изменилась). Четвертое место занял Сочи (2,4%, спрос сократился на 17%), пятое — Екатеринбург (1,9%, прирост на 19%), шестое — Нижний Новгород (1,9%, ниже на 17%), седьмое — Ростов-на-Дону (1,7%, рост на 21%). Замыкают рейтинг Тюмень (1,6%, доля не изменилась), Казань (1,3%) и Новосибирск (1,2%, спрос больше на 20%).