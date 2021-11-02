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Жена российского актера призвала спасать семью девятилетней студентки МГУ

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РБК/YouTube

Жена актера Сергея Жигунова, Виктория, прокомментировала выход программы с девятилетней студенткой МГУ Алисой Тепляковой на своей странице в Instagram.

Женщина призналась — у нее сложилось «жуткое ощущение» из-за того, что она узнала о семье Тепляковых. По словам Жигуновой, в этой семье все боятся отца — не только Алиса, но и жена, которая согласилась родить семерых детей. При этом огромная семья живет в однокомнатной квартире.

«Мама превратилась в авитаминозную изможденную тетку с синяками под глазами. И это в 30 с небольшим. Женщине явно нужен отдых. У нее вид глубоко несчастного человека! Дети бледные, с такими же синяками. Единственный, кто пышет здоровьем в этой семье — это папаша. Румяный, откормленный детина с бородой», — написала Жигунова.

Она отметила, что сама Алиса в присутствии отца ведет себя неестественно, и предположила, что у ребенка отсутствует эмоциональный интеллект. Жигунова призвала прекратить «бесчеловечный эксперимент» — дети едва ли выдержат такой напор.

«И вообще, как девочка, психологический возраст которой едва ли дотягивает до ее биологических девяти лет, может учиться на психфаке??? Как???» — пишет Жигунова.

Москвичка Алиса Теплякова получила аттестат за девятый класс в возрасте семи лет. В восьмилетнем возрасте она сдала единый государственный экзамен и получила аттестат за 11-й класс.

В начале учебного года однокурсник Тепляковой пожаловался на поведение ее отца, вскоре отец девятилетней студентки МГУ обвинил вуз в давлении и лжи.

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