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В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Cрок действия сертификатов о вакцинации от COVID-19 необходимо сократить до полугода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Минздрава, доктора медицинских наук Сергея Токарева.

«Сертификат все еще действует год, поскольку он был рассчитан на уханьский штамм, менее агрессивный, менее патогенный. Срок действия сертификата по-хорошему стоило бы поменять на шестимесячный, и, возможно, эта работа будет проведена», — заявил врач.

Он добавил, что антитела к коронавирусу сохраняются у пациентов менее года.

2 ноября в России обновился прежний рекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки. Отмечается, что у 8% заболевших не было клинических проявлений коронавируса.

Ранее в Минздраве оценили решение выдавать QR-коды неофициально переболевшим коронавирусом. Сообщалось, что такое решение может вступить в силу в Санкт-Петербурге.

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