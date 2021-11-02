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В Свердловской области закончилась вакцина «Спутник Лайт»

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Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

В Свердловской области закончилась однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглаву региона Павла Крекова.

«В настоящий момент «Спутника Лайт» у нас на территории нет, он закончился. Будут ли поставки в ближайшее время? Наверное, будут. Пока я не могу сказать, в какое именно время», — сказал он.

При этом, по его словам, в регионе есть около 300 тыс. доз вакцины «Спутник V», а в ближайшее время ожидается поставка еще 45 тыс. доз. Вакцина имеется во всех лечебных учреждениях области, уточнил Креков.

Ранее в Минздраве России сообщили, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» подходит прежде всего тем, кто планирует повторно вакцинироваться или уже переболел коронавирусной инфекцией. При этом препарат не подходит для первичной вакцинации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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