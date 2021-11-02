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Учительница физики предложила студентам нарисовать котика на контрольной

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@nnextomars/Twitter

Тюменская учительница по имени Анастасия внесла дополнительное творческое задание в контрольную по физике, чтобы помочь студентам снять стресс и справиться с волнением. Результаты своих подопечных она опубликовала в Twitter.

В качестве одного из заданий Анастасия предложила студентам нарисовать кота, ежика или динозавра. По ее мнению, люди волнуются во время таких работ, даже если они хорошо готовились. Подобные задания идут на пользу всем: преподавателю, в свою очередь, «гораздо легче и веселее проверять» работы.

Все студенты справились с данной задачей и получили один балл к итоговой оценке.

Ранее пользователи интернета обратили внимание на учителя математики из Тайваня по фамилии Чанс, который публикует видео со своими лекциями на портале Pornhub. Образовательный контент на сайте для взрослых не только сделал его знаменитым в узких кругах, но и принес ему дополнительный доход. За год преподаватель смог заработать $241 тыс. — часть этих денег уходит на оплату работы операторов и монтажеров.

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