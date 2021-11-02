Мужчина сжег дом бывшей жены, узнав, что она снова выходит замуж

Житель Египта сжег дом бывшей жены, когда узнал, что она снова выходит замуж, сообщает издание World of Buzz. Таким образом мужчина хотел отомстить ей за развод.

По информации СМИ, женщина бросила мужа пять лет назад. Сам египтянин считает, что в разводе виноват не он, а семья бывшей жены. Якобы ее родственники считали, что супруг ей не пара, всячески подговаривая расстаться с ним.

Узнав о предстоящей свадьбе, египтянин вместе с братьями приехал к ней домой. Словесный конфликт перешел в массовую драку, в результате которой несколько человек получили ножевое ранение.

Однако на этом ссора не закончилась. Перед уходом бывший муж устроил в квартире женщины пожар. Полицейским удалось задержать поджигателя по горячим следам — он признал свою вину.

Ранее другой мужчина из Египта развелся со своей женой, когда увидел ее без макияжа после свадьбы.