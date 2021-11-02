Подозреваемый в убийстве экс-замглавы управления МВД раскрыл мотив преступления

Подозреваемый в убийстве бывшего замначальника Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрея Новосельцева раскрыл мотив преступления. Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

«В ходе допроса мужчина сообщил следствию, что мотивом убийства явился денежный долг, который фигурант не смог вернуть семье погибшего», — сказала она.

По ее словам, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что полицейские задержали подозреваемого в убийстве экс-замначальника ГУЭБ МВД Алексея Новосельцева. Им оказался 60-летний житель Подольска, знакомый дочери Новосельцева. По информации ТАСС мужчина задолжал ей более 6 млн рублей.

26 октября полковник МВД Алексей Новосельцев был найден убитым в собственной бане. На его теле были обнаружены ножевые ранения и гематомы.