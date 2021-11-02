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Врач Мельников рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID-19 на дому

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Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России, врач-терапевт Александр Мельников рассказал в Facebook, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID-19 на дому.

По словам врача, кортикостероиды, которые назначаются при лечении COVID-19 в условиях содержания больного в клинике, могут быть очень опасны в домашних условиях.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжелого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти — нужно предупреждать больных и их родственников, что можно отправиться на кладбище, минуя больницу», — пояснил Мельников.

Также он предупредил об опасности бесконтрольного использования антибиотиков.

«Здесь все достаточно просто: при амбулаторном ковиде антибиотики назначать нельзя. На коронавирус антибиотики не действуют и никакой пользы, кроме вреда, принести не могут», — рассказал Мельников.

Ранее Мясников рассказал о неожиданной причине кашля.

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