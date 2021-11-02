Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Ведомости»: глава Красноярского края Александр Усс может досрочно уйти в отставку 09:22
Московским водителям посоветовали отказаться от поездок из-за тумана 09:21
Врач Мельников рассказал, какими лекарствами нельзя лечиться от COVID-19 на дому... 09:17
Названо самое популярное за рубежом российское оружие 09:01
Более 120 авиарейсов задержаны и отменены в аэропортах Москвы из-за тумана 08:55
Театрам Москвы начали возвращать билеты из-за введения QR-кодов 08:48
Месси высказался о возможном завоевании седьмого «Золотого мяча» 08:47
Россия и Китай призвали ООН ослабить санкции против КНДР 08:45
Глава ведущей в Японии оппозиционной партии Эдано покинет пост 08:44
Тренер Назаров высказался о конфликте с Панариным 08:37

Врио губернатора Ярославской области Евраев заразился коронавирусом.

close
100%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«К сожалению, ковид добрался и до меня, ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне», — написал политик.

Врио губернатора отметил, что чувствует себя неплохо и надеется, что благодаря вакцинации перенесет ковид в легкой форме.

22 октября Евраев поддержал предложение управления Роспотребнадзора по Ярославской области с 27 октября разрешить посещение ресторанов, музеев, выставочных залов, концертных площадок, фитнес-центров при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

Накануне, 1 ноября, в Ярославской области был выявлен 271 случай заражения коронавирусом, 6 человек умерли, 87 — выздоровели. В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 240 случаев COVID-19.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть