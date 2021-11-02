Врио губернатора Ярославской области Евраев заразился коронавирусом.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«К сожалению, ковид добрался и до меня, ПЦР положительный. Теперь буду работать из дома. Сегодня проведу с коллегами еженедельную оперативку. И еще несколько рабочих совещаний в онлайне», — написал политик.

Врио губернатора отметил, что чувствует себя неплохо и надеется, что благодаря вакцинации перенесет ковид в легкой форме.

22 октября Евраев поддержал предложение управления Роспотребнадзора по Ярославской области с 27 октября разрешить посещение ресторанов, музеев, выставочных залов, концертных площадок, фитнес-центров при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19.

Накануне, 1 ноября, в Ярославской области был выявлен 271 случай заражения коронавирусом, 6 человек умерли, 87 — выздоровели. В общей сложности с начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 240 случаев COVID-19.