В Госдуме предложили ввести выплаты из-за локдауна

Член комитета Государственной думы России по труду и социальной политике Андрей Алехин заявил, что депутаты ГД в декабре планирует обсудить с правительством возможность новых выплат для граждан в связи с локдауном. Об этом сообщает URA.RU.

«Конкретно на последнем заседании прозвучало предложение тех, кто отвечает за здравоохранение, отдельный час посветить именно этой теме [мерам поддержки]. Скорее всего в декабре эта тема будет. Правительством будут приняты конкретные меры», — подчеркнул Алехин.

По мнению председателя комитета ГД по труду и социальной политике Николая Коломейцева, государство должно принять меры поддержки населения. Он отметил, что «если государство что-то останавливает, оно должно обеспечить граждан как минимум пропитанием».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство не планирует пока вводить новые меры поддержки населения из-за нерабочих дней, существующих уже достаточно. Он отметил, что новые решения по ужесточению карантинных мер также не обсуждаются. Песков добавил, что вакцинация в России отстает от Европы, и спрогнозировать дальнейшее развитие пандемии COVID-19 невозможно.