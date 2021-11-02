Один из трех человек, упавших в кипяток в подвале новосибирского лицея, скончался

В Новосибирской больнице скончался один из сотрудников Сибирской генерирующей компании (СГК), провалившихся в яму с кипятком в лицее. Об этом пишет МК.

Пресс-служба СГК опубликовала трагическое сообщение на своем сайте. В нем говорится, что 2 ноября скончался один из пострадавших, слесарь теплосетевого подразделения СГК. Компания пообещала поддержку и помощь его семье.

Ранее сообщалось, что два сотрудника СГК и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея №12, их госпитализировали с ожогами.

Отмечается, что лицей находится на улице Серебренниковской, 10. Пол подвала провалился, когда мужчины проводили обследование теплового узла внутри здания. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Новосибирской областной клинической больнице сообщили, что пострадавшие поступили в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Они были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.