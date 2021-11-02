Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Politico опубликовало спутниковые фото российских танков «на границе с Украиной»: 04:45
Стало известно, когда может пройти третий бой между Минеевым и Исмаиловым 04:42
Провизор Булыгина рассказала, как россиян обманывают в аптеках 04:38
В ЕС заявили, что ждут от России расследования торговли COVID-сертификатами 04:25
Девушка Роналду, ждущая двойню, опубликовала фото с УЗИ 04:19
Бывший менеджер Facebook утверждает, что с Цукербергом компания не изменится 04:17
В Минздраве заявили, что в РФ развернуто рекордное количество ковидных коек 04:10
Экс-жена Мамаева оскорбила возлюбленную футболиста 03:58
На Украине объяснили, как Россия переиграла Зеленского 03:54
Месси ответил на вопрос о завершении карьеры после ЧМ-2022 03:49

Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень

close
100%
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала об универсальной пользе свеклы, но предупредила о вреде этого корнеплода для некоторых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнула, что пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований.

«Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме. Корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки», — подчеркнула нутрициолог.

По ее утверждениям, вареная свекла может препятствовать полному усвоению кальция. Ее не следует употреблять людям с предрасположенностью к остеопорозам.

При этом, полезным считается сок из свеклы. Для этого Дробышева советует настаивать его два часа после отжима и не употреблять в чистом виде, а разбавлять 50 миллилитров сока водой в соотношении 1:4.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог Ульяна Румянцева заявила, что при формировании осеннего рациона стоит обратить внимание на корнеплоды и разные фрукты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть