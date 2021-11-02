Назван овощ, снижающий давление и укрепляющий печень

Нутрициолог Анна Дробышева рассказала об универсальной пользе свеклы, но предупредила о вреде этого корнеплода для некоторых людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнула, что пигмент бетацианин, содержащийся в свекле, является мощным антиоксидантом, замедляет рост злокачественных новообразований.

«Свекла способствует понижению артериального давления, укрепляет стенки сосудов, улучшает работу печени, помогает выводить лишнюю жидкость из организма. Очень полезно употреблять свеклу женщинам во время менструаций, так как овощ восстанавливает кровопотерю в организме. Корнеплод сохраняет свои полезные свойства после термической обработки», — подчеркнула нутрициолог.

По ее утверждениям, вареная свекла может препятствовать полному усвоению кальция. Ее не следует употреблять людям с предрасположенностью к остеопорозам.

При этом, полезным считается сок из свеклы. Для этого Дробышева советует настаивать его два часа после отжима и не употреблять в чистом виде, а разбавлять 50 миллилитров сока водой в соотношении 1:4.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог, врач-диетолог Ульяна Румянцева заявила, что при формировании осеннего рациона стоит обратить внимание на корнеплоды и разные фрукты.