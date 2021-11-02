Правительство Латвии обвинило русских в распространении COVID-19

Старший пульмонолог рижской больницы Страдиня Зайга Кравале заявила, что большая часть пациентов, заболевающих коронавирусом — русскоговорящие. Об этом сообщает газета «Известия».

По ее утверждениям, четверо из пяти пациентов в больнице являются русскоговорящими.

«У нас ощущение, что они не против вакцинации, но это пациенты, которые как-то не услышали эту информацию», — подчеркнула Кравале.

Депутат сейма Латвии от правящей партии «Национальный блок» Янис Иесалниекс считает, что локдаун в стране введен из-за «советских колонистов», от чего страдают латышские дети.

По мнению семейного врача Андрис Бауманис, умирать в большинстве случаев будут русскоговорящие пенсионеры. Это «положительно скажется на социальном бюджете, хоть и звучит цинично».

Ранее Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинительный приговор рижского суда в отношении русскоязычного публициста и общественного деятеля Юрия Алексеева.

По ее словам, власти страны пытаются отправить «неудобного» для журналиста за решетку.