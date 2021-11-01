В ВОЗ рассказали, когда нужно ревакцинироваться людям со слабым иммунитетом

Людям со слабым иммунным ответом следует повторно вакцинироваться от COVID-19 через шесть месяцев. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

По ее словам, эффективность принятых в России нерабочих дней будет зависеть от отношения населения и практического применения имеющихся противоэпидемических мер.

«Мы понимаем, что более чем 1 тысяча людей умирает каждый день, это большая цифра. Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше, чтобы снизить рост случаев [заражения COVID-19]», — сказала она.

Специалист добавила, что схожая с Россией ситуация наблюдается в странах Европы, где также происходит рост числа случаев заражения.

»[Рост заражений] идет на 18% за последние 14 дней, а повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев», — заключила она.

Ранее президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев рассказал, что слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и вызвать иммунологический паралич. Поэтому рекомендуется ревакцинироваться минимум через полгода после последней прививки.