Ключевой фигурант в деле об убийстве Япончика отказался от своих показаний в суде

Ключевой фигурант дела об убийстве криминального авторитета Япончика (настоящее имя — Вячеслав Иваньков) Каха Газзаев в ходе заседания Мосгорсуда по этому делу отказался от своих показаний, которые стали основой для обвинения других предполагаемых соучастников преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из участников процесса.

На данный момент в суде идет процесс над Муртази Шаданией и Джамбулой Джанашией. Следствие обвиняет их в том, что они вели наблюдение за Иваньковым, узнали его образ жизни, круг общения, связи, места проживания и передвижения. Затем они незаконно приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль «Газель» и мобильные телефоны для поддержания связи друг с другом, после чего совершили покушение.

«Он вместо этого повторил те показания, которые давал еще раньше, когда в 2020 году его допросили как свидетеля по делу. Тогда он, в частности, заявил, что Шадания к гибели Иванькова абсолютно непричастен, и привел ряд доводов, которые это обосновывают», — рассказал источник.

Вячеслав Иваньков, известный как Япончик, был криминальным авторитетом и «вором в законе». Он организовал преступную группировку в Москве. Вечером 28 июля 2009 года на выходе из столичного ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе на Иванькова было совершено покушение. В него выпустили несколько пуль из винтовки. Охрана успела затащить его обратно в ресторан. Иваньков был срочно госпитализирован. 9 октября он скончался от перитонита.