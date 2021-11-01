Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело после отравления россиян в Хургаде

Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после отравления российских туристов в Хургаде. Об этом сообщает СК по Татарстану.

В данный момент следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших.

Ранее сообщалось, что все российские туристы, которые ранее отравились в отеле Хургады AMC Resort и были госпитализированы, выписаны из больницы. Об этом сообщили в посольстве России в Каире.

Отмечается, что россиян, пожелавших покинуть отель AMC Resort, туристические операторы разместили в других гостиницах.

О массовом отравлении российских туристов в Хургаде стало известно 30 октября. В результате инцидента пострадали до 30 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel. У всех постояльцев одинаковые симптомы отравления. Большинство госпитализированных — дети от двух лет.

На следующий день египетская полиция задержала повара египетского отеля, где произошло отравление туристов.