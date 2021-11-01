Украинцы устроили акцию в костюмах ку-клукс-клана в центре Киева

Жители украинской столицы сняли на видео разгуливающих по центру Киева людей в костюмах ку-клус-клана. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Страна.ua».

По свидетельствам очевидцев, люди в костюмах, проходя по улицам Киева, держали плакаты с надписями «Да, мы расисты» и «ККК вернулся». Затем они сфотографировались на Крещатике, выполняя нацистское воинское приветствие.

В ночь на 31 октября в Киеве состоялся парад зомби – Zombie Walk, передает Depo.Киев. Шествие началось в 13.30 у памятника Ярославу Мудрому рядом с Золотыми воротами. Действо сопровождалось тематическими играми и квестами. По информации издания, в нем приняли участие около сотни человек.

Ку-клукс-клан — американская ультраправая расистская организация в США, отстаивавшая, в частности, националистические идеи. В середине XX века ку-клукс-клан выступал также против американских католиков, темнокожих и коммунизма.