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В Новосибирске три человека упали в кипяток в подвале лицея

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Два сотрудника Сибирской генерирующей компании и школьный слесарь упали в кипяток в подвале лицея №12, их госпитализировали с ожогами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя новосибирского филиала СГК.

Отмечается, что лицей находится на улице Серебренниковской, 10. Инцидент произошел, а именно — провалился пол подвала, когда мужчины проводили обследование теплового узла внутри здания. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Новосибирской областной клинической больнице сообщили, что сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии с ожогами первой, второй и третьей степени. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Следственный комитет по Новосибирской области организовал доследственную проверку.

Прокуратура Центрального района Новосибирска также организовала проверку в связи с трагедией. Будет установлено, соблюдались ли правила и техники безопасности при проведении работ, а также требования охраны труда и законодательства в сфере ЖКХ.

Ранее сообщалось, что машины провалились в яму с кипятком в Новосибирске.

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