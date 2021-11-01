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В Москве неизвестный изнасиловал восьмиклассницу

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Depositphotos

В Москве неизвестный мужчина изнасиловал восьмиклассницу. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Мира. Злоумышленник ударил школьницу по голове, затем он затащил ее в автомобиль, где надругался над ней. В настоящее время личность нападавшего устанавливается.

Девочку госпитализировали с травмами, в том числе половых органов. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка стала жертвой изнасилования после того, как ее новый знакомый заманил ее в квартиру под предлогом посмотреть кролика.

До этого стало известно, что в Астраханской области оперативники по обвинению в изнасиловании местной жительницы задержали 29-летнего жителя Ульяновской области, который ранее сбежал из колонии-поселения и подозревался в изнасиловании школьницы в Волгограде.

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