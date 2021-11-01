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Врач Евсикова рассказала, как правильно чихать

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В холодное время года люди чаще сталкиваются с простудными явлениями. При ОРВИ зачастую наблюдается кашель — какие правила надо соблюдать при этом симптоме, «Газете.Ru» сообщила врач-отоларинголог медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Марина Евсикова.

«Чихать нужно правильно: с открытым ртом, чтобы не дать слизи уйти обратно в горло или в слуховые трубы. Но и на других она попасть не должна. Если вы чихаете или кашляете и у вас нет платочка, старайтесь прикрывать рот не ладонью, а локтем – так вы снизите вероятность заразить окружающих», — сказал она.

Если вы чихнули в маску, ее нужно заменить, подчеркнула врач. «Одноразовые платочки тоже нужно менять после каждого использования, а после чихания или кашля желательно помыть руки или использовать спиртовой антисептик», — отметила она.

Чтобы предупредить заболевания ЛОР-органов в осеннее время, Евсикова посоветовала следить за влажностью воздуха дома, промывать нос солевым раствором не чаще 1-2 раз в день и пить 1,5-2 литов воды в день.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев сообщал о высоком шансе заразиться ОРВИ после перенесенного COVID-19.

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