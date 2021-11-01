В колонии в Калужской области пресекли деятельность экстремистской организации

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний пресекли деятельность ячейки экстремистской организации в исправительной колонии №3 в Калужской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-бюро ведомства.

Отмечается, что в поисковой операции также приняли участие сотрудники Федеральной службы безопасности. В ходе рейдов было установлено, что один из заключенных колонии, занимавших высшее положение в преступной иерархии, сформировал ячейку запрещенной организации и пригласил в ней участвовать других осужденных.

Злоумышленники пропагандировали традиции, принятые в криминальной среде, не выполняли законных требований администрации колонии, занимались доставкой запрещенных предметов в колонию, грозились расправиться с другими заключенными, если те не захотят делиться имуществом.

Собранные доказательства переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку сообщений о попытке массового самоубийства заключенных исправительной колонии № 3 в Калужской области.