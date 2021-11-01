Суд арестовал начальника отдела противодействия коррупции УМВД Приамурья

Благовещенский городской суд арестовал на два месяца начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Амурской области, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости».

«Суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 29 декабря 2021 года», — говорится в сообщении суда.

Начальника отдела УЭБиПК задержали по подозрению в получении взятки. Было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, 29 октября 2021 года на одной из парковок Благовещенска подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 300 тыс. рублей. Уточняется, что полученная сумма являлась частью предполагаемой взятки в размере 1,2 млн рублей за оказанное содействие в урегулировании спора между коммерческой организацией как исполнителем работ по договорам подряда и их заказчиком.

Ранее сообщалось, что особый отдел СК по Амурской области начал расследование по делу полицейских, которых подозревают в организации ОПГ, получении взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Среди них есть сотрудники отдела противодействия коррупции.