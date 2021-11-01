Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Макрон заявил о лжи премьер-министра Австралии по поводу контракта... 08:47
Принц Эндрю выступил с ответным обвинением против предполагаемой жертвы изнасилования 08:41
В Бразилии фанаты после отмены гола разгромили оборудование VAR 08:39
Суд арестовал начальника отдела противодействия коррупции УМВД Приамурья 08:34
Медведев заявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии коронавируса 08:33
Центробанк отозвал лицензию у банка «Спутник» 08:15
Компании в России могут обязать хранить внутреннюю переписку три года 08:14
Овощная скульптура в центре Москвы рассмешила пользователей соцсетей 08:14
Аршавин объяснил феномен Дзюбы как бомбардира 08:09
Почти половина фанатов «Аталанты» считает, что Миранчука нужно отдать в аренду 08:07

Названы способы защититься от хищения денег с бесконтактной карты

close
100%
Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова сообщила, что вероятность похищения денег с бесконтактной карты небольшая. Тем не менее в разговоре с агентством «Прайм» она назвала способы не лишиться денежных средств.

Во-первых, по словам специалиста, нужно установить лимиты снятия. Во-вторых, лучше не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных повседневных платежей.

Анна Михайлова рассказала, как осуществляется кража с бесконтактной карты. Есть рабочие прототипы троянов, они через зараженное мобильное устройство пользователя ретранслируют мошеннику данные карты и процесс оплаты. Чтобы этого избежать: не нужно давать доступ к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения на гаджет можно только из официальных источников и необходимо использовать антивирус.

Ранее эксперты рассказали, что делать при потере смартфона.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть