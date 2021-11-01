Названы способы защититься от хищения денег с бесконтактной карты

Менеджер по развитию бизнеса группы компаний Angara Анна Михайлова сообщила, что вероятность похищения денег с бесконтактной карты небольшая. Тем не менее в разговоре с агентством «Прайм» она назвала способы не лишиться денежных средств.

Во-первых, по словам специалиста, нужно установить лимиты снятия. Во-вторых, лучше не использовать основные дебетовые карты с большим объемом денежных средств для оперативных повседневных платежей.

Анна Михайлова рассказала, как осуществляется кража с бесконтактной карты. Есть рабочие прототипы троянов, они через зараженное мобильное устройство пользователя ретранслируют мошеннику данные карты и процесс оплаты. Чтобы этого избежать: не нужно давать доступ к мобильному телефону неизвестным людям, устанавливать приложения на гаджет можно только из официальных источников и необходимо использовать антивирус.

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