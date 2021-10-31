Родственники принесли тело женщины к зданию администрации Тимашевска

В городе Тимашевск Краснодарского края родственники умершей женщины принесли ее тело к зданию местной администрации. Видео с этим появилось на странице в Instagram «Тимашевский блогер».

Родственники сообщили, что принесли тело из-за высокой цены транспортировки в морг. «Предоставляю вам направление в морг. Медики оформили документы, насильственных причин смерти нет. Со всеми заключен договор о бесплатной и безвозмездной транспортировке тела в морг. Это мы делаем бесплатно. А бюро судмедэкспертизы требует за это семь тысяч рублей», — сказал один из родственников погибшей.

Потом к собравшимся у входа подошел начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Антон Марченко и заявил, что глава района взял ситуацию на контроль, а морг примет тело женщины бесплатно.

Ранее очевидица сняла на видео, как сотрудники морга 4-й ивановской городской больницы разместили десятки черных мешков с телами умерших прямо на земле.

В департаменте здравоохранения Ивановской области рассказали, что появление пакетов с трупами перед 4-й ивановской городской больницей объясняется тем, что морги города работают в очень напряженном режиме.