«Осмотрели все туалеты в Луксоре»: россиянка рассказала об отравлении в Египте

Одна из пострадавших в результате отравления в Египте российская туристка Надежда Ефимова в беседе с «Газетой.Ru» раскрыла подробности произошедшего.

«Мы вчера в Луксор собрались, попросили на ресепшн, чтобы нам собрали ланч-боксы, так как уезжали рано. Забрали утром, сели в автобус, поехали в Луксор, где-то через час-полтора захотели перекусить. Там были бутерброды с колбасой, сыром, огурцы, помидоры, банан и маленький сок. Где-то через минут 40 стало плоховато, началась изжога, а потом совсем стало плохо, пришлось бежать в туалет в автобусе. И всю дорогу до Луксора я с перерывами в полчаса бегала в этот туалет. Кое-как доехали до места, но уже не до отдыха было. То что вышло из меня, мне легче от этого не стало. Помимо осмотра достопримечательностей мы осмотрели все туалеты в Луксоре, то есть отдых был испорчен. Весь день и весь вечер меня рвало», — сказала она.

По словам женщины, по возвращении в отель их встретили сотрудники местных правоохранительных органов.

«Нас привезли в отель, у отеля стояли три машины полицейских. Мы даже не в курсе были, что случилось. Мы прошли в номер. Ночью началась температура, мы постоянно бегали в туалет — и муж, и я. Озноб был сильный. Пили таблетки, потому что кое-какие я взяла на отдых», — добавила Ефимова.

Российская туристка рассказала, что стала чувствовать себя лучше только на следующий день.

«Наутро полегчало, но все равно аппетита нет. Я до сих пор ничего есть не хочу, желудок побаливает оттого, что ничего не ем», — подытожила она.

30 октября стало известно, что в египетской Хургаде произошло массовое отравление туристов из России. Отравились до 40 россиян, все они проживали в одном отеле — AMC Royal Hotel.