Автомат Лукашенко стал экспонатом во Дворце независимости Белоруссии

В официальной резиденции президента Белоруссии, Дворце независимости, представлена новая экспозиция, посвященная событиям, произошедшим в Минске после президентских выборов в августе 2020 года, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных снимках представлена картина с фрагментом событий 23 августа, на которой изображен президент Белоруссии Александр Лукашенко с автоматом в руках вместе с младшим сыном Николаем напротив Дворца независимости. Сам автомат, форма и символ ОМОНа, флаг страны с подписью «За Батьку» также стали музейным экспонатом.

Картину в центре экспозиции подарили Лукашенко сотрудники его службы безопасности, а нарисовала ее дочь одного из них. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, девушка работала над этой картиной около полугода.

1 сентября Лукашенко рассказал, что в день рождения он получил картину. Говоря про сюжет, президент отметил, что на полотне показан важный момент, когда он «бегал с Колей с автоматом». Президент отмечал, что готов защищать Белоруссию «с автоматом в руках».