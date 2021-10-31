Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В ПФР объяснили, как получать пенсию во время лечения в больнице 15:55
Власти Тувы рассказали о семье убитых в Кызыле девочек 15:53
Макгрегор объявил о своем возвращении в октагон 15:50
Главврач египетской больницы рассказал о самочувствии отравившихся россиян 15:43
Футболист «Спартака» приостановил карьеру и получил должность в клубе 15:38
Кинокритик Шнейдеров объяснил плохие продажи билетов на спектакль с Бузовой 15:29
Журова: мы радуемся победам России, а в международной федерации не в восторге от... 15:27
При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали не менее 15 человек 15:16
Журова: я бы не гналась за рекордами, как это сейчас делается в отношении Дины... 15:12
Мать школьника, участвовавшего в изнасиловании второклассника, прокомментировала... 15:08

Пульмонолог Авдеев назвал главное осложнение при тяжелом течении коронавируса

close
100%
Depositphotos

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пациентов, больных коронавирусом, с тяжелыми формами легочной недостаточности невозможно спасти без аппаратной подачи кислорода, пишет URA.RU.

По его словам, в случае дефицита кислорода врачи используют терапию с меньшей концентрацией газа.

«Бывает кислород низкопоточный, бывает высокопоточный. В условиях дефицита газа о высокопоточных аппаратах не может идти и речи. Следовательно, выбираются стратегии, где требуется меньший расход кислорода, то есть неинвазивная вентиляция легких, низкопоточная кислородная терапия: простые ороназальные маски, маски «Вентури», ороназальные маски с резервуарным мешком — и так далее», — рассказал медик.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков сообщил, через сколько дней после первых симптомов может начаться развитие тяжелой формы коронавируса. По его словам, при наихудшем варианте с момента появления первых симптомов до тяжелого поражения легких может пройти от трех до пяти дней. Эксперт объяснил это появлением новых штаммов и здоровьем самого пациента.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть