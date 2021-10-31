Пульмонолог Авдеев назвал главное осложнение при тяжелом течении коронавируса

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что пациентов, больных коронавирусом, с тяжелыми формами легочной недостаточности невозможно спасти без аппаратной подачи кислорода, пишет URA.RU.

По его словам, в случае дефицита кислорода врачи используют терапию с меньшей концентрацией газа.

«Бывает кислород низкопоточный, бывает высокопоточный. В условиях дефицита газа о высокопоточных аппаратах не может идти и речи. Следовательно, выбираются стратегии, где требуется меньший расход кислорода, то есть неинвазивная вентиляция легких, низкопоточная кислородная терапия: простые ороназальные маски, маски «Вентури», ороназальные маски с резервуарным мешком — и так далее», — рассказал медик.

Ранее врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков сообщил, через сколько дней после первых симптомов может начаться развитие тяжелой формы коронавируса. По его словам, при наихудшем варианте с момента появления первых симптомов до тяжелого поражения легких может пройти от трех до пяти дней. Эксперт объяснил это появлением новых штаммов и здоровьем самого пациента.