При нападении мужчины в поезде в Токио пострадали не менее 15 человек

Не менее 15 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на пассажиров поезда в городе Тефу (префектура Токио), сообщает агентство Kyodo.

Уточняется, что мужчина начал размахивать ножом в поезде, после чего разлил горючую жидкость и поджег ее.

Полицейские задержали нападавшего на месте происшествия. Сопротивления при задержании он не оказывал.

Ранее стало известно, что в итальянском городе Римини мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса и ранил пять человек. Контролеры попросили у мужчины, предположительно сомалийского происхождения, билет. В ответ на требование он достал нож и ударил им обоих контролеров.

Впоследствии, спасаясь от полицейских, мужчина ранил еще троих человек, в том числе женщину и ребенка.

Злоумышленника удалось задержать. Местная прокуратура начала следствие. Рассматриваются разные версии случившегося, не исключается также версия о том, что мужчина действовал из экстремистских мотивов.