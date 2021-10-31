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Россиянам рассказали о главных ошибках при измерении сатурации

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Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин перечислил ошибки при измерении сатурации (показателя уровня насыщения кислородом крови), пишет РИА «Новости».

По словам эксперта, у взрослых здоровых людей, живущих в равнинной местности, уровень сатурации находится в пределах 96-100%, если человек живет в горах, то — 95-100%. При этом, чтобы изменить уровень сатурации, нужно правильно использовать пульсоксиметр, подчеркнул Кондрахин.

«Кожа на пальце, который используется для пульсоксиметра, должна быть без порезов, там не должно быть мозолей и всего, что может препятствовать считыванию датчика», — отметил фармаколог.

Кроме того, устройство не должно быть зафиксировано слишком плотно или слабо. Во время измерения человек не должен двигаться, также на ногтях не должно быть лака или накладных элементов, уточнил эксперт.

Если сатурация падает, то в организме идет какой-то патологический процесс, а критическим показателем считаются все значения ниже 90%, подчеркнул Кондрахин.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что по правилам единственным показанием к госпитализации пациентов с коронавирусом являются низкая сатурация и одышка.

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