Иммунолог Продеус назвал продукты, в 20 раз повышающие риск образования тромбов

Врач-иммунолог Андрей Продеус назвал продукты, которые увеличивают риск возникновения тромбов. Об этом он рассказал в эфире «Первого канала».

Продеус подчеркнул, что у пожилых, страдающих варикозной болезнью вен, ведущих сидящий образ жизни, возрастает риск вероятности тромбоза. Им не следует употреблять продукты с повышенным содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может стать причиной образования тромба, утверждает врач.

«Три продукта (с наибольшим содержанием витамина К) — это петрушка, шпинат и базилик. <…> Причем петрушка абсолютный чемпион: в 100 граммах петрушки содержится 20 суточных доз витамина K. <…> А в базилике и шпинате, в свою очередь, это семь суточных доз и шесть суточных доз», — отметил Продеус.

Ранее главврач городской клинической больницы им. Филатова Валерий Вечорко заявил, чтобы избежать тромбозов врачи назначают пациентам с COVID-19 антикоагулянтную терапию, однако людям, перенесшим болезнь бессимптомно, тоже стоит следить за своим показателем свертываемости крови — сделать коагулограмму.