Полиция проводит проверку после того, как охранник Эрмитажа ударил гостя

Полиция Петербурга организовала проверку по факту потасовки между охранником и посетителем в Эрмитаже. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Правоохранители в настоящее время устанавливают всех участников и обстоятельства конфликта.

Ранее блогер Анастасия Миронова обвинила охранника Эрмитажа в избиении ее молодого человека. Инцидент произошёл в здании Главного штаба. Девушка добавила, что ее после публикации сторис в Instagram, где она отмечала аккаунт музея, представители Эрмитажа с ней не связались. Миронова вместо со спутником подала заявление в полицию.

Вскоре Эрмитаж принес извинения за действия охранника, который сломал нос посетителю. В музее также назвали предполагаемую причину случившегося и отметили, что проводят служебное расследование.