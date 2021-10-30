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Источник: в «Локомотиве» произошла вспышка коронавируса 30.10.2021, 23:36

Полиция проводит проверку после того, как охранник Эрмитажа ударил гостя

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@mironovanastasiia/instagram.com

Полиция Петербурга организовала проверку по факту потасовки между охранником и посетителем в Эрмитаже. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу городского главка МВД.

Правоохранители в настоящее время устанавливают всех участников и обстоятельства конфликта.

Ранее блогер Анастасия Миронова обвинила охранника Эрмитажа в избиении ее молодого человека. Инцидент произошёл в здании Главного штаба. Девушка добавила, что ее после публикации сторис в Instagram, где она отмечала аккаунт музея, представители Эрмитажа с ней не связались. Миронова вместо со спутником подала заявление в полицию.

Вскоре Эрмитаж принес извинения за действия охранника, который сломал нос посетителю. В музее также назвали предполагаемую причину случившегося и отметили, что проводят служебное расследование.

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