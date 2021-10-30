В Минздраве назвали покупку поддельных QR-кодов самообманом

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев во время поездки в Нижегородскую область сравнил использование поддельных документов о вакцинации против коронавируса с самообманом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глаголев напомнил, что фальсификация QR-кодов, подтверждающих, что человек привит от SARS-CoV-2, уголовно наказуема и призвал правоохранительные органы выявлять и пресекать подобные преступления.

«Но самое главное, что должен понимать каждый: использование таких документов - это обман самих себя и тех, с кем общается человек, - его родных, близких, друзей и коллег», — сказал замминистра.

Он отметил, что тяжесть такого правонарушения усугубляется вероятностью заражения окружающих коронавирусом, которое может привести к смерти.

Сегодня, 30 октября, в России был зафиксирован новый максимум по числу заболевших за сутки — 40 251 человек в 85 регионах, в том числе 3 326 (8,3%) случаев без клинических проявлений.