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Митрополит Иларион оправдал убийство при самозащите

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Митрополит Иларион высказал предложение о том, чтобы нанесенные в ходе самозащиты телесные повреждения, которые привели к смерти нападавшего, не считались убийством. Такое заявление он сделал на телеканале «Россия 24» во время передачи «Церковь и мир».

По его словам, когда действия по самозащите приводят к смерти нападавшего, тот, кто защищается, не намерен совершать убийство.

«Если человек защищался, если на него напали, и в ходе самозащиты или защиты своих близких он нанес такие телесные повреждения нападающим, которые привели к их смерти, то это не должно классифицироваться как убийство», — сказал митрополит.

Церковный деятель высказал эту точку зрения в связи с делом Александра Зобенкова, который во время отдыха с семьей за городом подвергся нападению соседа по участку и его друзей. Пытаясь защититься, он убил трех человек.

Митрополит назвал решение Тверского областного суда оправдать Зобенкова справедливым и призвал пересмотреть другие подобные дела и принятые по ним решения.

Ранее сообщалось, что Александр Зобенков, получивший оправдательный приговор за тройное убийство, выложил в сеть видео, на котором поблагодарил за поддержку семью и односельчан.

Причиной конфликта стал странный поступок соседки. В тот день мужчина был дома с семьей и гостями. Их соседка, Светлана Федяева, вывела пасти коз: их напугала собака Зобенковых, после чего женщина позвонила родственникам и попросила их приехать, чтобы разобраться с ничего не подозревающим владельцем животного.

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