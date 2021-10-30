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В Южной Корее подросток умер после вакцинации от коронавируса

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Южнокорейский подросток умер через полтора месяца после вакцинации от коронавируса, органы здравоохранения страны расследуют инцидент. Об этом сообщает местное информационное агентство Yonhap News.

По официальной информации, школьника привили 13 августа вакциной Pfizer, а 27 сентября он скончался. Власти отмечают, что у него не было хронических заболеваний.

Пока неизвестно, связана ли смерть подростка с вакцинацией, отмечает агентства. В настоящее время для выяснения обстоятельств произошедшего проводится расследование.

Yonhap News добавляет, что всех старшеклассников Южной Кореи, а также абитуриентов колледжей вакцинируют с середины июля.

С понедельника, 1 ноября, в стране начнут постепенно снимать ковидные ограничения, так как уровень вакцинации населения превысил 70%.

Ранее в американском штате Мичиган 13-летний подросток умер во сне спустя три дня после того, как получил вторую дозу вакцины от коронавируса Pfizer.

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