На блокпостах Севастополя разворачивают людей без QR-кода

Несколько человек без сертификатов или QR-кодов не пропустили в Севастополь после проверки на городском железнодорожном вокзале. Об этом заявил директор департамента общественной безопасности Владимир Беспалый, сообщает РИА «Новости».

«Сегодня с приходом первой электрички был развернут пост на железнодорожном вокзале, осуществлялась проверка у граждан, прибывающих пригородными поездами, справок и QR-кодов о прохождении вакцинации или справок о перенесенном заболевании. Из трех прибывших электричек двух человек мы не допустили в город, они вернулись электропоездами обратно. Прибыл утром поезд из Санкт-Петербурга, 268 человек, из них пять мы не допустили. Люди покупают билеты и убывают в обратном направлении», — рассказал Беспалый.

При этом он подчеркнул, что «город не закрывают», а «вводят контроль» с учетом сложной эпидемиологической ситуации.

После нерабочих дней продлевать работу блокпостов не будут, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. На блокпостах необходимо будет предъявить сертификат или QR-код о вакцинации от COVID-19 или справку о перенесенном заболевании. Требование распространяется как на туристов, так и местных жителей, намеревающихся въехать или выехать из города. При этом в пределах региона передвижение не ограничено.

На блокпостах дежурят полицейские, казаки и дружинники — всего более 200 человек в сутки. На территории региона развернуто семь блокпостов на автомобильных дорогах и один на железнодорожном вокзале.